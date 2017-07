Het kalifaat is verwoest, maar uit de puinhopen herrijst een nieuwe IS-achtige groep

Opkomst

IS kon snel oprukken omdat de groep er allang was

In vluchtelingenkampen langs de frontlijn met IS, in de woestijn van Irak, Syrië en Libië, hoorde ik het afgelopen jaar steevast hetzelfde verhaal. IS kwam als een insluiper in de nacht. Niemand zag het aankomen. Het leger vertrok halsoverkop, de lokale gouverneur ook en voordat de bewoners het wisten, feliciteerden IS-strijders hen met de mededeling dat het kalifaat hun voordeur had bereikt.



IS kon snel oprukken omdat de groep er allang was. De voorloper van het huidige IS, Islamitische Staat in Irak, was al in 2006 actief in steden als Mosul, Ramadi en Falluja, in de 'soennietische driehoek'. De soennietische minderheid in Irak, eeuwenlang de regerende bevolkingsgroep, verloor haar macht na de val van dictator Saddam Hoessein in 2003. Vooral oud-leden van Saddams Baath-partij zonnen op wraak.