Het is niet duidelijk of Turkije nog echt een NAVO-land is

Voeg hieraan de Turkse meningsverschillen met de Verenigde Staten toe en het is niet langer duidelijk in hoeverre Turkije nog echt een NAVO-land is. In Syrië treedt Turkije als onafhankelijke speler op, en soms als rivaal van de VS. In 2016 onderhandelden Turkije en Rusland samen over een wapenstilstand. Dit jaar werden de VS en Rusland plots tactische bondgenoten tegen Turkije in de buurt van de Syrische stad Manbij waar ze een Turks offensief tegenhielden tegen Koerdische strijders die Erdogan terroristen noemt, maar die Amerika en Rusland nuttige bondgenoten vinden tegen IS.