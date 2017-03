Het grote risico dat Trump neemt met tap-onderzoek naar Obama

Risico

Het is ook uitermate onwaarschijnlijk dat Comey zich voor het karretje van Obama zou hebben laten spannen

Een risico voor Trump is ook dat hij de inlichtingendiensten nog verder van zich vervreemdt dan nu al het geval is. Trump beledigde het personeel van de inlichtingendiensten diep toen hij de CIA, de FBI en de NSA van 'nazi-praktijken' beschuldigde na het uitlekken van onbewezen geruchten dat de Russen compromitterend materiaal over hem hadden. Het lijkt erop dat Trump er nu in is geslaagd ook FBI-chef James Comey tegen zich in het harnas te jagen. Comey zou het ministerie van Justitie hebben gevraagd Trumps beweringen publiekelijk tegen te spreken. Hij voelt zich geschoffeerd door de suggestie van Trump dat hij zou hebben ingestemd met een illegale, politieke operatie.



Het is ook uitermate onwaarschijnlijk dat Comey zich voor het karretje van Obama zou hebben laten spannen. Hij wordt er door de Democraten juist van beschuldigd dat hij Trump tijdens de verkiezingscampagne heeft geholpen door vlak voor de verkiezingen te laten weten dat de FBI een nieuw onderzoek naar Hillary Clinton was begonnen.



Maar Trump schijnt ervan overtuigd te zijn dat de inlichtingendiensten hem wel degelijk hebben bespioneerd. Om daarachter te komen zou hij Donald McGahn, de juridisch adviseur van het Witte Huis, volgens The New York Times opdracht hebben gegeven documenten over het onderzoek op te eisen bij het ministerie van Justitie. Daarmee zou Trump zich op glad ijs begeven en precies doen waarvan hij Obama beschuldigt. Het Witte Huis mag zich niet in dergelijke onderzoeken mengen.