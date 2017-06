Helmut Kohl, architect van het nieuwe Europa, op 87-jarige leeftijd overleden

Zelfmoord

In zijn privéleven bleef ellende hem in die dagen niet bespaard. Zijn vrouw Hannelore, met wie hij meer dan vijftig jaar samen was, leed aan een pijnlijke lichtallergie en pleegde in 2001 zelfmoord. In de jaren daarna werkte hij aan zijn memoires en voerde urenlange gesprekken met biograaf Heribert Schwan, met wie hij later overigens ernstig gebrouilleerd raakte. Schwerin publiceerde in 2014 het enigszins schandaleuze boek Vermächtniss. Die Kohl Protokolle, maar moest delen later schrappen van de rechter.



In 2008 trouwde Kohl met de 35 jaar jongere Maike Richter. Zij had in de jaren negentig op zijn kantoor in Berlijn gewerkt. Met zijn beide zonen - geen voorstander van de relatie met Richter - had hij op dat moment al geen contact meer. Eerder, in februari 2008, was hij in zijn huis in Oggersheim, een buitenwijk van Ludwigshafen, ernstig ten val gekomen. Sindsdien sprak de kanselier van de eenheid moeilijk en zat 'de Reus uit het Rijnland', over wiens dialect zo vaak grappen waren gemaakt, in een rolstoel.



Toch liet hij zich nog regelmatig in de openbaarheid zien. Samen met zijn tweede vrouw ('zonder haar had ik niet meer geleefd') was hij vooral aanwezig bij festiviteiten die rond zijn eigen persoon georganiseerd werden.



Angela Merkel, die hij in de omstreden 'biografie' Vermächtniss. Die Kohl Protokolle omschreef als 'een meisje dat niet met mes en vork kon eten', dezelfde vrouw die hem eind jaren negentig tot aftreden dwong, liep hij af en toe ook graag nog voor de voeten.



In april 2016 ontving Kohl de Hongaarse premier Viktor Orbán thuis in Ludwigshafen-Oggersheim. Een regelrecht affront tegenover zijn partijgenote, die vanwege haar vluchtelingenpolitiek de nodige aanvaringen had gehad met de rechtspopulistische Hongaar. Bild Zeitung, uitgever Kai Diekmann kwam vaak over de vloer, berichtte gretig over het treffen.