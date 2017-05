Heeft IS weer een bommenmaker in Europa?

Ja, want...

Als je het zelf probeert, is de kans groot dat je het niet overleeft François Heisbourg, terreurexpert Laachraoui © EPA

Het hoge dodental in Manchester wijst op een professionele bommenmaker. Op internet zijn volop handleidingen voor bommen te vinden, maar meestal zijn die 'amateurexplosieven' weinig effectief. Anders Breivik deed er twee maanden over om een autobom te maken die acht levens eiste, waarna hij met veel minder moeite 69 jongeren doodschoot. De Tsarnaevbroers lieten tijdens de marathon van Boston een snelkookpan ontploffen, met drie doden tot gevolg.



Zelfs de Belgische Laachraoui, die volgens IS in Syrië werd getraind, had moeite met zijn improvised explosive devices (IED's). In Parijs maakten zijn bommen één dodelijk slachtoffer, naast de vier zelfmoordterroristen zelf. De 129 andere doden vielen door vuurwapens. Een half jaar later in Brussel had hij - helaas - al vorderingen gemaakt.



De grootste moeilijkheid is dat TATP, de meest gebruikte springstof, heel gevoelig is voor trillingen en hitte, waardoor het goedje regelmatig te vroeg ontploft en de bommenmaker met zich meeneemt. 'Als je het zelf probeert, is de kans groot dat je het niet overleeft', zegt de Franse terreurexpert François Heisbourg. 'Een bom maken is niet zo makkelijk.'



Dat alles wijst in de richting van een ervaren bommenmaker, mogelijk getraind in Syrië zoals Laachraoui, al is dit voorlopig hoogst speculatief. Het zou ook het worstcasescenario zijn, want een geschoolde bommenmaker wordt doorgaans goed afgeschermd door IS. En hoe meer ervaring hij kan opdoen, hoe efficiënter zijn gruwelijke explosieven worden.