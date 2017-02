Heeft Britse regering indirect smartengeld gegeven aan IS?

Twintig miljoen pond

Londen ontkende, maar liet het niet tot een rechtszaak komen, bang dat het openbaren van informatie over de werkwijze van de geheime dienst de strijd tegen terreur zou hinderen. In plaats daarvan kregen de ex-gedetineerden in 2010, van de net aangetreden Conservatief-Liberale coalitie, smartengeld van in totaal 20 miljoen pond. Rond dezelfde tijd werd het toezicht op van terreur verdachte personen sterk verminderd, dit onder druk van mensenrechtenactivisten.



Bekend is dat al-Harith een miljoen ontving. Daarvan kocht hij een huis nabij Manchester, de stad waar deze bekeerde moslim was opgegroeid onder de naam Ronald Fiddler.



Al-Harith hield zich lang koest, maar verried zijn onvoorwaardelijke liefde voor de radicale islam door in 2014 naar Syrië af te reizen. Drie andere Guantánamo-veteranen zouden ook banden hebben met IS. Een van hen reisde zelf samen met 'Jihadi John' naar Syrië.