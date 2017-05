Hamas verzacht anti-Israël standpunt in nieuw manifest, Jeruzalem sceptisch

Het document geldt als grootste politieke ommezwaai in de geschiedenis van de beweging, die sinds 2007 de controle heeft over de Gazastrook en internationaal wordt gezien als een terreurorganisatie. Maar Hamas verloochent zijn politieke identiteit niet helemaal: in het nieuwe document wordt over het bestaansrecht van Israël niet gerept. Bovendien blijft 'gewapend verzet' tegen de bezetter een geoorloofd middel.



Israël reageert dan ook uiterst sceptisch. 'Hamas houdt de wereld voor de gek, maar zal hier niet in slagen', aldus David Keyes, een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. 'Ze bouwen terreurtunnels en hebben duizenden raketten op Israëlische burgers afgevuurd. Dát is het ware gezicht van Hamas.'



Ook Gerald Steinberg, directeur van de in Jeruzalem gevestigde onderzoeksorganisatie NGO Monitor, is weinig hoopvol. 'Het document vervangt het oude handvest niet. Het is een interpretatie die voornamelijk is ontworpen om gematigd over te komen.'