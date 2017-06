Had de reisorganisatie waarmee de overleden 22-jarige Amerikaan naar Noord-Korea reisde meer moeten doen?

Veilig land

Noord-Korea is een bijzonder land. Kun je daar niet tegen? Ga daar dan ook niet naartoe Jan Middelhoek, directeur Koning Aap

'Noord-Korea is een veilig land', zegt eigenaar van reisorganisatie 'Jouw Noord-Korea reis', Leonieke Glasbergen. 'Zolang je je aan de regels houdt, gebeurt er niets. Wat de Amerikaanse Warmbier mogelijk heeft gedaan, is gewoon een domme studentengrap.' Wat doet haar organisatie als een reiziger de wet overtreedt? 'Als iemand de wet op zo'n ernstige manier heeft overtreden, dan kun je als reisorganisatie niets. Als reisbegeleider heeft het geen enkele zin om achter te blijven, al zou je dat nog zo graag willen. Bovendien heb je een verantwoordelijkheid voor de rest van de groep', licht Glasbergen toe. De reisorganisatie ziet dan ook geen noodzaak om reizen te passen naar aanleiding van het overlijden van Warmbier.



Ook Koning Aap organiseert al ruim tien jaar reizen naar Noord-Korea voor zo'n 150 reizigers per jaar. 'Noord-Korea is een bijzonder land. Kun je daar niet tegen? Ga daar dan ook niet naartoe. Kies niet voor zo'n bestemming als je je niet aan de basisregels van het land wilt houden', zegt directeur Jan Middelhoek. Maar Nederlanders blijven Nederlanders. 'We zoeken onze grenzen inderdaad vaak op. Aan onze reisbegeleiding dan de taak om tijdens de reis aan te blijven geven waar die grenzen liggen.' En nee, er is tijdens hun reizen in Noord-Korea nog nooit iets ernstigs voorgevallen. 'Never, nooit niet.'