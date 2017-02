Guatemala wil bemanning Nederlandse abortusboot het land uitzetten

Toneelstuk

In Guatemala is abortus alleen toegestaan bij vrouwen die in levensgevaar verkeren door hun zwangerschap. Gomperts wil daarom zo snel mogelijk de campagne hervatten en dan de zee op, om ver uit de kust iets te doen aan de '65 duizend illegale abortussen' die jaarlijks in dit land worden uitgevoerd.



Guatemala is de eerste bestemming van het schip sinds het in 2012 aanmeerde in de plezierhaven van het Noord-Marokkaanse toeristenstadje Smir. Women on Waves kreeg toen het verwijt een toneelstuk op te voeren door te berichten over een abortusboot die onderweg vanuit Nederland dreigde te worden tegengehouden. In werkelijkheid lag het schip weken klaar in de jachthaven van Smir en stapten veel leden daar pas op.