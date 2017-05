Grote verkiezingszege CDU in Sleeswijk-Holstein is gevoelige nederlaag Duitse sociaaldemocraten

De sociaaldemocratische messias zelf noemde de uitslag in Kiel onomwonden een grote teleurstelling. Het is, na het verlies in het Saarland in maart, de tweede nederlaag voor de sociaaldemocraten in dit verkiezingsjaar en vooral de tweede nederlaag sinds Schulz is aangetreden als lijsttrekker.



De Duitse media namen zondag alvast een voorschot op zijn verbale begrafenis: Schulz bleek een hype die zichzelf niet waar kon maken. Toch volgt de echte lakmoesproef pas over een week in Noordrijn-Westfalen, de bakermat van de Duitse sociaaldemocratie waar de populaire sociaaldemocrate Hannelore Kraft regeert. Maar ook daar loert het gevaar: de SPD en de CDU staan in de peilingen gelijk.