Golf van depressie in overvol opvangkamp Moria

Martin heeft maanden eenzaam in een hoekje in het kamp gezeten. Hij kon niet meer praten, hij vertrouwde niemand en was permanent bang. 'Er waren momenten dat ik een einde aan mijn leven wilde maken.' Sinds hij begin dit jaar door een hulpverlener werd 'gered' gaat het beter met de 28-jarige Oegandees. 'Maar mijn hoofd is nog erg in de war, ik kan me nergens op concentreren. Ik kan alleen maar piekeren over mijn toekomst: wanneer kan ik mijn leven weer oppakken?