Gezichtsherkenners in Peking moeten voorkomen dat bejaarde Chinezen toiletpapier stelen

60 centimeter

De Chinese autoriteiten besloten in te grijpen en het resultaat is sinds enkele dagen te bewonderen bij het toiletgebouw naast het beroemde tempelcomplex: gezichtsherkenners. Bezoekers moeten enkele seconden zonder bril en hoed voor een camera plaatsnemen, waarna een nauwkeurig afgemeten stuk toiletpapier van 60 centimeter uit het apparaat rolt. Wenst de bezoeker nog een stuk, dan moet hij minstens negen minuten wachten.



De eerste gezichtsherkenners worden nu als proef ingezet, maar het is de bedoeling dat het initiatief landelijk wordt uitgerold in de grote steden. Vooralsnog kan niet worden gesproken van een onverdeeld succes. Gebruikers klagen op Weibo over langere wachttijden en niet werkende apparaten, waardoor hun toiletbezoek onnodig wordt vertraagd. Ook vinden Chinezen dat de camera's hun recht op privacy schenden. 'Ik dacht dat het toilet de laatste plek was waar ik recht op privacy had, maar ze bekijken me daar ook', schrijft een gebruiker.



Peking staat bekend om zijn strikte camerabeleid. In de stad hangen maar liefst 46 duizend camera's. Zo'n 4.300 politieagenten zijn aangesteld om de beelden te bekijken.