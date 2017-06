Gewelddadige zoektocht naar 'pedonetwerk Clintons' levert Amerikaan 4 jaar cel op

Meerdere websites verspreidden vorig jaar de complottheorie die de geschiedenis in zal gaan als 'pizzagate'. De New York Times voerde de theorie terug op de gehackte e-mails van Hillary Clintons medewerker John Podesta. Hij kent de eigenaar van Comet Ping Pong en wisselde e-mails met hem uit over een benefiet. Completdenkers lazen in de e-mails hele andere dingen terug: zij zagen het als bevestiging van ongefundeerde geruchten. Clinton, Podesta en anderen zouden een pedofielennetwerk runnen, en de jonge slachtoffers zaten opgesloten in tunnels onder het restaurant.



Welch reed in zo'n vierenhalf uur van zijn thuisstaat North Carolina naar Washington D.C. Hij had twee wapens bij zich, waaronder een AR-15 automatisch geweer. Hij ging het pizzarestaurant binnen, naar eigen zeggen om onderzoek te doen, en vuurde daar enkele schoten af. Hij gaf zich na drie kwartier over, nadat hij geen bewijs had gevonden voor de bewering dat er kinderen werden vastgehouden in of onder het restaurant. 'Ik wilde iets goeds doen, maar heb het verkeerd aangepakt', zei hij later tegen de New York Times.



'Psychologische ravage'

Niemand raakte gewond, maar dat pleit Welch volgens de rechter niet vrij. Zijn actie richtte 'psychologische ravage' aan bij medewerkers en bezoekers van Comet Ping Pong. De rechter rekent Welch ook aan dat hij naar Washington ging terwijl meerdere mensen hem vooraf waarschuwden dit niet te doen. Tevens had de man de polite kunnen bellen als hij zich zorgen maakte over mogelijk kindermisbruik, maar dat deed hij niet.



De man bood in de rechtszaal zijn excuses aan. Hij zegt dat hij 'hetgeen gebeurd is niet kan veranderen, noch ongedaan kan maken'. Aanklagers hadden vierenhalf jaar cel geëist, de advocaten van Welch hadden gehoopt op slechts anderhalf jaar gevangenisstraf.