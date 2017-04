Gevestigde Franse politiek krijgt oorvijg van jewelste met winst Macron en Le Pen

Wellicht zal een volgende president met een regering van een andere kleur moeten werken De Republikeinen betalen een zware prijs voor hun leider François Fillon. © AFP

Het is zeer de vraag of ze op een parlementaire meerderheid kunnen rekenen. In juni vinden parlementsverkiezingen plaats. In het districtenstelsel heeft het Front National altijd grote moeite om zetels te veroveren. In de huidige Assemblée Nationale heeft het FN slechts 2 zetels, hoewel het ruim 20 procent van de kiezers vertegenwoordigt.



Emmanuel Macron heeft aangekondigd vooral nieuwe kandidaten te presenteren, in alle 577 kiesdistricten. Het is zeer de vraag hoeveel zetels deze onervaren politici zullen binnen slepen. Wellicht zal een volgende president met een regering van een andere kleur moeten werken, zoals de socialist Mitterrand ooit gedwongen werd tot een cohabitation met de rechtse premier Chirac. Waarschijnlijk zal een nieuwe president, meer dan nu het geval is, compromissen moeten sluiten met het parlement.