Geslaagde testvlucht: China poogt heerschappij Airbus en Boeing te doorbreken

Chinese aspiraties

De geslaagde 'maagdenvlucht' is een symbool voor China's aspiraties op de vliegtuigenmarkt. Al sinds 2008, het jaar waarin de C919 werd aangekondigd, geldt het passagiersvliegtuig als de eerste waarschuwing aan Airbus en Boeing. De twee westerse vliegtuigbouwers verdelen de vliegtuigmarkt voor de grotere modellen al decennia onderling. China, nu een economische wereldmacht, probeert zich daartussen te wurmen. Een eigen vliegtuigbouwer levert prestige op, weet het land, en als het meezit ook veel geld. Airbus en Boeing verdienen samen miljarden dollars per jaar aan de verkoop van vliegtuigen: hun gezamenlijke omzet in 2016 was 153 miljard euro.



Eigenlijk moest de C919 al in 2014 debuteren. Tegenvallers bij de productie veroorzaakten een fikse vertraging, waardoor het vliegtuig de ijle lucht pas drie jaar later mag proeven. 'Dat het langer heeft geduurd is op zich niet zo verwonderlijk', zegt luchtvaartspecialist Hans Heerkens van de Universiteit Twente. 'Het is een titanenklus om een vliegtuig de lucht in te krijgen. Zelfs voor gevestigde bouwers als Airbus en Boeing duurt het lanceren van een nieuw model vaak langer dan verwacht.'



