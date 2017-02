Geen strafeis tegen Bouterse na onverwacht hoger beroep OM

Militair aanklager Roy Elgin deelde de krijgsraad mee dat hij vanwege het hoger beroep niet aan zijn strafeis tegen Bouterse kon beginnen.



Elgin had vandaag, in het negende jaar van het 8 Decemberproces, aan zijn requisitoir moeten beginnen. De krijgsraad besloot hierop de zitting te verdagen totdat het hoger beroep van het OM is afgehandeld. Deze dient bij het Hof van Justitie, de hoogste rechters van het land. Wanneer dit zal worden behandeld, is onduidelijk.



Verwacht wordt dat dit nog maanden gaat duren omdat er in Suriname een tekort aan rechters is. De mededeling van de aanklager kwam als een grote verrassing, ook voor de krijgsraad. Heel Suriname ging er vanuit dat Elgin aan zijn requisitoir van 31 pagina's zou beginnen. Op woensdag werd nog een speciale kerkdienst gehouden waar gebeden werd voor een ordelijk verloop van het proces. Hierbij was ook Bouterse-vertrouweling Henk Herrenberg, voormalig ambassadeur in Nederland, aanwezig.



Het OM liet sinds 30 januari, de laatste krijgsraadzitting, op geen enkele wijze blijken dat het beroep zou aantekenen tegen het besluit van de rechters. Elgin stemde toen op die zitting ermee in, na een oproep van de krijgsraad, om deze week een begin te maken met zijn requisitoir.