Geen overlevenden meer onder vermisten Italiaans hotel

Onderzoek OM

Het Openbaar Ministerie in Pescara is een onderzoek gestart naar onbekenden wegens meervoudige onvrijwillige doodslag. Het OM zal onder meer onderzoeken hoe en waarom paniekerige telefoontjes vanuit het hotel aanvankelijk niet ernstig werden genomen, waarom de aankomst van een door een turbinemotor aangedreven sneeuwploeg zo lang op zich liet wachten na de lawine van 18 januari, en of noodmaatregelen waren voorzien en werden nageleefd.



Onderzoekers bekijken ook of de procedure waardoor het hotel een bouwvergunning kreeg correct is verlopen. Oorspronkelijk was het gebouw een berghut, tot het begin jaren zeventig werd omgevormd tot Hotel Rigopiano, een luxe viersterrenhotel zoals luxe hotels bedoeld zijn. Drie verdiepingen vol suites, sauna's, massagesalons en jaccuzi's.



In de zomer kun je er tennissen, in de winter waait de stoom van het warme buitenbad langzaam tegen de helling van de Gran Sasso op het 2.912 meter hoge bergmassief dat is geliefd onder wandelaars en wintersporters.



De Italiaanse premier Gentiloni waarschuwde gisteren voor het aanwijzen van een zondebok.