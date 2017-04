Gaat terreur dan toch de Franse stem bepalen?

In de aanloop naar de verkiezingen rekenden de Fransen keihard af met de leiders van de gevestigde partijen die zij verantwoordelijk hielden voor decennia van stagnatie en hoge werkloosheid. De een na de ander sneuvelde: Sarkozy, Juppé, Hollande, Valls. De Fransen wilden nieuwe gezichten - Macron - of een geheel nieuwe koers. In de peilingen steunt ruim 40 procent van de kiezers een kandidaat die een radicale breuk met 'het systeem' voorstaat. Liever een antikapitalistische, anti-Europese sprong in het duister met Le Pen of Mélenchon dan weer vijf jaar voortmodderen met het politieke establishment.



Maar drie dagen voor de eerste ronde heeft de terreurdaad op de Champs-Elysées het karakter van de campagne veranderd, schrijft commentator Françoise Fressoz in Le Monde: 'Plotseling gaat de beloning niet meer naar het avontuur, maar naar de kracht, de bescherming.'



Het leek de afgelopen maanden alsof Frankrijk de aanslagen van Parijs en Nice had verdrongen. Zelfs Marine Le Pen praatte het liefst over de euro. De discussie draaide om de economie. Moet Frankrijk zich aanpassen aan de globalisering (Fillon, Macron) of juist terug naar een sterke, protectionistische natiestaat (Le Pen, Mélenchon)?