Franse presidentskandidaat Fillon steeds kanslozer, partijgenoten zeggen steun op

Le Pen

In de peilingen blijft Fillon door de voortslepende affaire ruim achter op de koplopers, de centrum-kandidaat Emmanuel Macron van En Marche! en de populistisch-rechtse Marine le Pen van het Front National. De eerste presenteerde donderdag zijn programma. Een dag later was er een peiling waarin Macron in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen voor het eerst beter scoort dan Le Pen. Zou Juppé kandidaat worden dan is het zelfs mogelijk dat Le Pen de tweede ronde niet haalt. Dat zou ingaan tegen alle verwachtingen over de rechts populistische opmars in Europa - een vast bestanddeel van alle beschouwingen daarover is een plek in de tweede ronde voor Le Pen.



De financiële markten reageerden vrijdag enthousiast op het vooruitzicht dat zij zou ontbreken. Vrijdagavond kreeg ook Le Pen een oproep om zich bij de Franse justitie te melden in verband met ruim drie ton aan Europees geld die zij tegen de regels in heeft besteed. Het geld kwam ten goede aan campagnemedewerkers die werkten voor het Front National in Frankrijk, niet in Brussel. Le Pen liet meteen weten zich niet bij justitie te zullen melden.