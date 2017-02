Franse presidentskandidaat Fillon biedt excuses aan voor 'fouten' rond aantrekken echtgenote

Oordelen

Commentaar Marine le Pen lijkt vooral te gaan profiteren van de affaire-Fillon, maar dat kan ook anders uitpakken. Lees dit hoofdredactioneel commentaar van Fokke Obbema.

Fillon presenteerde geen documenten of andere bewijzen voor deze werkzaamheden. Justitie onderzoekt momenteel of Penelope wel echt gewerkt heeft. Maar, zei Fillon: 'Justitie mag niet oordelen over de inhoud van het werk van een parlementair assistent. Dat mag alleen de politicus zelf.'



Voor Justitie zal het waarschijnlijk moeilijk te bewijzen zijn dat Penelope Fillon niet gewerkt heeft. Gemiddeld heeft Penelope 3677 euro netto per maand verdiend, aldus Fillon. 'Dat salaris was gerechtvaardigd', zei hij. Penelope Fillon is hooggekwalificeerd, stelde hij. Ze heeft Franse literatuur gestudeerd en is beëdigd als advocaat. Vanavond zal hij een overzicht van haar salaris op internet zetten, alsmede een overzicht van zijn eigendommen.



Hoewel Fillon het inhuren van zijn vrouw een vergissing noemde, is hij niet van plan het geld terug te betalen. 'Ze heeft ervoor gewerkt. Ze heeft het verdiend', zei hij.



Na de onthullingen van Le Canard Enchaîné verdedigde het kamp-Fillon zich aanvankelijk op uiterst amateuristische wijze. Een woordvoerder van Fillon zei dat hij Penelope 'vaak' in Parijs had gezien, een ander verklaarde haar onzichtbaarheid juist uit het feit dat zij actief was in Fillons kiesdistrict in de Sarthe. Fillon zelf verklaarde, om nieuwe onthullingen voor te zijn, dat hij zijn kinderen had ingehuurd in hun hoedanigheid van advocaat, voor een specifieke missie. Al snel bleek dat Charles en Marie Fillon op dat moment nog rechten studeerden, en gewoon als parlementair assistent werkten.