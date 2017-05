Franse media roemen zelfverzekerd debuut Macron op wereldtoneel

Taormina, gastheer G7-top, weigert prehistorische kronkelweggetjes te versmallen voor Trump

De Siciliaanse heuvelstad Taormina vormt dit weekend het decor van de G7-top, volgens EU-leider Tusk een van de meest uitdagende in jaren.



Zichtbare verbazing bij Navo-bondgenoten als Trump ze weer vraagt meer bij te dragen

Bij de opening van het nieuwe Navo-hoofdkwartier in Brussel zei Trump donderdag dat eerdere afspraken het 'absolute minimum' zijn, terwijl veel landen die niet willen of kunnen nakomen.



Opinieblog - Trump en de bondgenoten: de scherpste reacties

Hoe deed president Trump het eigenlijk bij zijn bezoek aan 'de bondgenoten' in Brussel - afgezien van de handschudworsteling met de Franse president Macron en de onnavolgbare wijze waarop Trump de Montenegrijnse leider wegduwde voor een goed plekje onder de zon?



Trump en handshakes

Een speels, licht denigrerend tikje op de hand of een intimiderende trekbeweging. Donald Trump houdt er merkwaardige handshakes op na. Maar er was één president die wel raad wist met de tactieken van The Donald.