Frans OM vervolgt Jean-Marie le Pen voor haatzaaien

De 88-jarige oprichter van de Franse partij Front National (FN) zei over de Frans-joodse zanger Patrick Bruel: 'De volgende keer bouwen we wel weer een oven'. Bruel had eerder kritiek op de politicus geuit. Een filmpje met het interview, waarin Le Pen ook kritiek uit op onder andere zangeres Madonna, verscheen online op de site van FN.



Le Pen wordt beschuldigd van het aanzetten tot haat. Volgens zijn advocaat gaat het om 'doelbewust verdraaide woorden waaraan een betekenis gegeven wordt die ze niet hebben'.



Dochter en Front National-leider Marine Le Pen veroordeelde 'de politieke vergissing' van haar vader en liet het filmpje van de site halen.



Onschendbaarheid

In oktober vorig jaar werd de parlementaire onschendbaarheid opgeheven die Le Pen genoot door zijn lidmaatschap van het Europees Parlement. Op aanbeveling van de juridische dienst, een adviesorgaan van de Europese Commissie, stemden de europarlementariërs over de onschendbaarheid van Le Pen, die als onafhankelijke politicus in het europarlement zat nadat hij in 2011 door zijn dochter uit FN werd gezet.