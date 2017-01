Frans lied over aanslag Istanbul zet kwaad bloed: '39 doden, nou en?'

Het lied werd 6 januari live op de radio uitgezonden door de zender France Inter. Zichzelf in de studio begeleidend op de gitaar, zong Fromet: '39 doden, nou en? Het is hier ver vandaan, en het is toch leuk om je leven te eindigen in de confetti.'



Een aanhanger van Islamitische Staat drong in de vroege ochtend van 1 januari de chique nachtclub in Istanbul binnen en schoot minutenlang in het wilde weg om zich heen. Daarbij kwamen 39 mensen om het leven.