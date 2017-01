Frankrijk verwijt Rusland wapenstilstand in Syrië te schenden

Broze wapenstilstand

'Rust' in Syrië, maar voor hoelang?

Het jongste staakt-het-vuren in Syrië lijkt grotendeels stand te houden. Toch is succes allerminst verzekerd, schrijft Rob Vreeken in deze analyse. Een van de problemen met het staakt-het-vuren is hoe 'gelieerd' moet worden opgevat. Het slagveld van de burgeroorlog telt honderden gewapende groepen, vaak in slechts één stad of provincie opererend, waarvan de ideologische richting onduidelijk is. De meeste beroepen zich op een militante vorm van de islam en werken met andere groepen samen al naargelang het uitkomt, ook met het vroegere Al-Nusra.



Veiligheidsraad steunt inspanningen Rusland en Turkije

Zaterdag schaarde de VN-veiligheidsraad zich unaniem achter de door Rusland en Turkije ingediende resolutie. De beide landen willen een einde maken aan het geweld in Syrië en de weg vrijmaken voor vredesonderhandelingen, aldus het door hen ingediende plan.



Russen zetten VS buitenspel in Syrië

Wat de Verenigde Naties (VN) in drie slopende rondes van maandenlange vredesonderhandelingen niet is gelukt, proberen Rusland, Turkije en Iran nu op eigen houtje, zonder hulp van de verdere internationale gemeenschap: na ruim vijf jaar de burgeroorlog in Syrië beëindigen. Is dit grootspraak of een haalbaar initiatief?