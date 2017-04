Frankrijk daagt VS uit kaarten te laten zien na gifgasaanval in Syrië

Assads voorraad chemische wapens was vernietigd; heeft hij iedereen misleid?

Sinds de Syrische president Assad in 2014 zijn voorraad chemische wapens op last van de VN-Veiligheidsraad liet vernietigen, hebben zijn troepen nog vele malen chloorgas gebruikt tegen burgers en rebellengroepen.



Gifgasaanvallers voelen zich niet belemmerd door 'internationale gemeenschap'

In het verleden verklaarde iemand uit de 'internationale gemeenschap' een gifgasaanval nog wel eens tot 'rode lijn!', maar inmiddels kun je in Syrië door de rode lijnen de grond niet meer zien, schrijft columniste Sheila Sitalsing. (+)



Gifgasaanval Idlib was zwaarste chemische aanval in jaren in Syrië

Een kleine provinciestad in Syrië lijkt getroffen door de zwaarste gifgasaanval in de Syrische burgeroorlog in bijna vier jaar tijd. Alles wijst erop dat dinsdag tientallen mensen zijn gedood tijdens een aanval met chemische wapens in de stad Khan Sheikhoun, vlak bij het rebellenbolwerk Idlib.