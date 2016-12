Fragiel Syrisch bestand moet overleven bij de gratie van vertrouwen

'Gelieerde troepen'

Nu de Syrische regering van president Bashar al-Assad en de gewapende oppositie een staakt-het-vuren zijn overeengekomen, kunnen de onderhandelingen over vrede beginnen. Wat zijn de belangrijkste hordes op de weg naar een vredesakkoord?

Een van de problemen met het staakt-het-vuren is hoe 'gelieerd' moet worden opgevat. Het slagveld van de burgeroorlog telt honderden gewapende groepen, vaak in slechts één stad of provincie opererend, waarvan de ideologische richting onduidelijk is. De meeste beroepen zich op een militante vorm van de islam en werken met andere groepen samen al naar gelang het uitkomt, ook met het vroegere Al-Nusra.



De rebellengroepen die het akkoord zouden onderschrijven, beschikken volgens Rusland over 68 duizend manschappen. Het totaal aantal strijders in Syrië (nog afgezien van IS, Al-Nusra en de Koerdische milities) moet echter veel hoger zijn. Hoeveel het er zijn weet niemand, maar de meeste schattingen gaan uit van minstens 100 duizend. Dat betekent dat in Syrië tienduizenden gewapende mannen rondlopen van wie niet duidelijk is of ze het staakt-het-vuren zullen respecteren en of zij door het Syrische leger zullen worden ontzien.