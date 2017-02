Foto van politieke moord op Russische ambassadeur wint World Press Photo 2016

De fotojournalist Ozbilici is al ruim 27 jaar in dienst van het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP). Hij beschouwt de toekenning van de belangrijkste onderscheiding voor fotojournalistiek als een erkenning voor zijn vakgebied. 'Ik doe mijn best om het vak dat ik heb geleerd bij mijn collega's van AP zo goed mogelijk te vertegenwoordigen', vertelt hij per telefoon in reactie op zijn onderscheiding. 'Dat is belangrijker dan welke prijs ook. Tegelijk is de prijs een bevestiging dat de wereld dringend goede journalistiek nodig heeft. In die zin is het een aanmoediging voor alle journalisten. Maar natuurlijk ben ik ook persoonlijk blij met de erkenning van mijn werk.'



Ozbilici is voor AP al jaren verantwoordelijk voor de fotografie uit Turkije en de regio. Zo versloeg hij in de jaren tachtig de Koerdische exodus uit Irak, nadat dictator Hussein in het noorden van het land met gifgas duizenden Koerden had laten vermoorden. Hij deed verslag van de grote aardbevingen in Turkije en de Golfoorlogen, werkte in Saoedie-Arabië, Egypte en Syrië en in Koerdisch Oost-Turkije.