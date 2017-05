Formeel veel macht, toch krijgt Franse president weinig voor elkaar: dit is waarom

Volk in opstand

Beter een volk dat in beweging komt dan een apathisch volk dat zegt: er is toch niets aan te doen Ségolène Royal

Zulke onderhandelingen zijn in Frankrijk ondenkbaar, schrijft Lamy. Vakbonden en werkgevers zijn het nooit eens. Uiteindelijk legt de staat van bovenaf een maatregel op. 'Als zich een moeilijkheid voordoet, wenden Fransen zich tot de staat, om precies te zijn tot het hoofd van de staat. Ze wenden zich tot de chef, zoals de boeren van weleer zich bij gevaar tot de plaatselijke seigneur wendden en zo snel mogelijk een schuilplaats in zijn kasteel zochten', schrijft Lamy.



Maar als de president een plan afkondigt dat burgers niet bevalt, trekken die de straat op. Ze staken, blokkeren snelwegen, gooien groente of vis over de weg. Franse politici geloven dat het gevaarlijk is om 'het volk', dat al zo vaak in opstand is gekomen, te bruuskeren. Vanuit de revolutionaire traditie hebben ze ook groot respect voor protest. Toen de regering in 2013 een ecotaks wilde invoeren, vernielden de 'rode mutsen' in Bretagne voor naar schatting 6 miljoen euro aan tolpoorten en radarinstallaties. De reactie van de socialistische politicus Ségolène Royal: 'Beter een volk dat in beweging komt dan een apathisch volk dat zegt: er is toch niets aan te doen.' De regering trok het plan voor tolheffing op de snelwegen schielijk in. In heel Frankrijk zie je nu nutteloze tolpoorten boven de snelwegen. De Franse Rekenkamer schat dat het afblazen van de ecotaks de staat zo'n 10 miljard euro gaat kosten.