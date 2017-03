Financial Times: 'burgeroorlog' over handel in het Witte Huis

Maar het is zeer de vraag of de economisch nationalisten daarmee genoegen gaan nemen. Hun voornaamste woordvoerder, Navarro, is een felle oud-hoogleraar die buiten de economische mainstream opereert en onder meer het boek 'Death by China' schreef. Daarin betoogt hij dat 25 miljoen banen verloren zijn gegaan door de toegang van China tot de Amerikaanse markt. Met protectionistische maatregelen moeten de VS zich verweren, zo vindt hij. 'Buy American, Hire American', is zijn devies: consumenten moeten Amerikaanse producten kopen en ondernemers moeten Amerikanen in dienst nemen.



Zijn invloed in het Witte Huis leek in de eerste weken beperkt. Trump ging niet over tot een klachtprocedure tegen China vanwege manipulatie van de koers van de Chinese munt, ook al had hij dat in zijn campagne geroepen. Eveneens werd er niets meer gehoord van een 45-procent-importheffing op Chinese producten, wat tot een regelrechte handelsoorlog tussen de eerste en tweede economie ter wereld zou hebben geleid. Uit Republikeinse hoek kwam er kritiek op Navarro, omdat hij tijdens een ontmoeting achter gesloten deuren met senatoren slecht voorbereid bleek en vaag overkwam. Vanuit academische hoek werd hij onder vuur genomen vanwege zijn onorthodoxe visie op het aanpakken van handelstekorten. Zijn rivaal binnen het Witte Huis, Gary Cohn, heeft geprobeerd Navarro en zijn kleine team, dat 'de Nationale Handelsraad' is gedoopt, buiten de poorten van het Witte Huis te krijgen, zo meldt de Financial Times. Hij zou naar het ministerie van Handel moeten verhuizen, vond Cohn. Maar dat is niet gelukt.



