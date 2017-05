Filipijns stadje belegerd door IS-strijders, president roept staat van beleg uit

IS-leider

Abu Sayyaf heeft sinds begin jaren '90 honderden Filipino's en buitenlanders ontvoerd President Duterte heeft de noodtoestand uitgeroepen. Hij heeft aangekondigd zich weinig aan te trekken van de grondwet mocht de noodtoestand langer duren dan het grondwettelijk vastgestelde maximum van 60 dagen. © AFP

De gevechten in Marawi begonnen toen Filipijnse militairen een huis bestormden waarin zich een leider van de islamitische rebellen, Isnilon Hapilon, zou bevinden. Hapilon is de vermeend leider van de strijders van IS in de Filipijnen, en een kopstuk van de beruchte Abu Sayyaf groep. Toen het leger zijn actie begon, doken plotseling zo'n 100 zwaarbewapende strijders op en verspreidden zich over het stadje.



Zij bezetten een ziekenhuis en de gevangenis, richtten wegblokkades op en staken enkele scholen en een kerk in brand. In die kerk ontvoerden zij een priester en enkele parochianen. Het leger zwermde uit over de stad maar stuitte overal op sluipschutters van de rebellen, die zich hardnekkig verzetten, en volgens de laatste, schaarse, berichten nog steeds een deel van de stad en enkele bruggen bezet houden. Onduidelijk is of de strijders de stad, met zo'n 200.000 inwoners, daadwerkelijk hadden willen veroveren.



Volgens het leger zijn de strijders leden van de 'Maute-groep', een strijdgroep die nauw verwant is aan de beruchte Abu Sayyaf groep. De Maute-groep en Abu Sayyaf hebben allebei trouw gezworen aan de Islamitische Staat in Syrië. Isnilon Hapilon zou de 'emir', oftewel hoogste leider van alle Filipijnse IS-strijders zijn, en de naam 'Abu Abdullah Al Filipini' hebben aangenomen. Beide groepen vechten voor een islamitische staat, en zijn bovendien berucht om ontvoeringen die zij plegen voor geld. Abu Sayyaf heeft sinds begin jaren '90 honderden Filipino's en buitenlanders ontvoerd voor losgeld. Onder de ontvoerden bevindt zich één Nederlander, Ewold Horn, die al meer dan vijf jaar wordt vastgehouden. De Maute-groep wordt verantwoordelijk gehouden voor recente aanslagen op Mindanao, en voor een reeks brutale aanvallen op legerposten en op dorpen en stadjes. Beide groepen hebben hun basis in het westen van Mindanao en op de talrijke eilandjes tussen de Filipijnen en Borneo.