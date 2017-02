Federale rechter schort inreisverbod op, Trump noemt besluit 'belachelijk'

Toetsing aan Grondwet

Rechter James L. Robart, nog benoemd door de Republikeinse president George W. Bush, stelde in zijn uitspraak dat hij het recht heeft de maatregel van de regering te toetsen aan de Grondwet en dat zijn uitspraak daarom voor het hele land geldig is. Het is in de VS niet ongebruikelijk dat lokale rechtbanken nationale wetgeving blokkeren. De federale regering moet zulke besluiten respecteren.



Volgens het vonnis van Robart is het 'niet de taak van de rechtbank beleid te maken of de wijsheid te beoordelen van beleid dat wordt gemaakt door andere overheidsorganen'. De enige rol van de rechtbank is 'te verzekeren dat overheidsbesluiten in overeenstemming zijn met de wetten van het land'.



De rechter verwierp het argument van de regering dat het inreisverbod noodzakelijk is met het oog op de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Hij wees erop dat sindsdien in de VS geen enkele aanslag is gepleegd door individuen uit de zeven door het inreisverbod getroffen moslimlanden.