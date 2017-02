Federale rechter in Seattle zet Trumps inreisverbod tijdelijk stop; Witte Huis in beroep

Gevolgen

De Amerikaanse douane zou luchtvaartmaatschappijen na de uitspraak in Seattle hebben verteld dat mensen die door het inreisverbod gedupeerd waren, weer aan boord mogen nemen. Dit is door de Amerikaanse overheid nog niet bevestigd.



Wat het blokkeren van het decreet door de rechter precies voor gevolgen gaat hebben voor de inwoners van de zeven moslimlanden, is nog niet duidelijk. Na hevige protesten door het hele land en op vliegvelden in grote steden als Los Angeles en New York, en een vliegensvlugge aanklacht en uitspraak in de staat New York, maakte de regering vorig weekend bekend dat het inreisverbod toch niet gold voor mensen met een permanente verblijfsvergunning ('green card').



Vrijdag werd bekend dat meer dan 60.000 visums die al verstrekt waren aan inwoners van Syrië, Iran, Irak, Somalië, Soedan, Libië en Jemen na het invoeren van de maatregel, door het inreisverbod ongeldig werden. De uitspraak van de rechtbank in Seattle kan ervoor zorgen dat deze mensen alsnog naar de VS mogen reizen.



In beroep

Woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer liet enkele uren na de uitspraak weten dat het Witte Huis zo snel mogelijk in beroep zal gaan tegen de beslissing van de rechter. Hij noemt het oordeel van de rechter 'schandalig', een woord wat in een tweede versie van de persverklaring ontbreekt. Volgens Spicer is het inreisverbod wel degelijk wettelijk.



'Het decreet van de president is bedoeld om het land te beschermen en hij is degene die de grondwettelijke autoriteit en verantwoordelijkheid heeft om het Amerikaanse volk te beschermen', aldus de mededeling.