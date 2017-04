Farmaceuten naar de rechter: onterecht gebruik van medicijnen bij executies in VS

Onvoldoende betrouwbaar

Tegenstanders van de doodstraf concentreren zich op het gebruik van midazolam. Volgens hen is dat middel bij eerdere executies onvoldoende betrouwbaar gebleken. Drie jaar geleden duurde het twee uur voordat een veroordeelde in Arizona na het toedienen van de injectie zijn bewustzijn verloor, hoewel hij vijftien maal de noodzakelijk geachte dosis had gekregen.



Ook bij andere executies ging het mis en hapten de veroordeelden nog minuten lang naar adem of kwamen zij zelfs weer even bij. Tegenstanders van de doodstraf hoopten dat het Hooggerechtshof daarin aanleiding zou zien de executies voorlopig te verbieden, omdat de Amerikaanse grondwet een 'wrede en ongebruikelijke bestraffing' niet toestaat. Maar het Hof besloot in 2015 met 5 tegen 4 stemmen dat hiervan geen sprake is bij het gebruik van midazolam.



Het is onduidelijk of de bezwaren van de twee farmaceutische bedrijven de reeks executies nog kunnen tegenhouden. Afgelopen donderdag verwierp een rechter in Arkansas nog een beroep van een van de gevangene wiens executies voor aanstaande maandag op de rol staat.