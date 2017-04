Exitpoll Curaçao: partij oud-premier Schotte niet de grootste

Curaçao is sinds 10 oktober 2010 een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Hetzelfde geldt voor Aruba, dat al langer een 'status aparte' had, en St. Maarten. Nederland is wel verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken en Defensie.



Bonaire, Saba en St. Eustatius zijn zogeheten 'bijzondere Nederlandse gemeenten'.



Daarnaast is in het Koninkrijksstatuut geregeld dat de Rijksministerraad, waarin ook de gevolmachtigde ministers van de drie Caribische landen zitten, oog houdt op zaken als goed bestuur, mensenrechten en het handhaven van een democratische rechtsstaat. Daarom ook kon de Raad onlangs ingrijpen op Curaçao en de uitvoering van de verkiezingen in handen leggen van de gouverneur.



Die gouverneur is de vertegenwoordiger van de koning, die het staatshoofd van het koninkrijk is. De gouverneur is onschendbaar. Hij of zij heeft geen politieke taken (die liggen bij het kabinet van het betreffende eiland). Het staatshoofd benoemt de gouverneur.