Ex-directeur CIA: Trump moet zich schamen

Trump was complimenteus over de CIA-agenten, maar gebruikte de toespraak ook om kritiek te leveren op journalisten. De opmerkingen vielen verkeerd bij Brennan die in een verklaring zegt diep bedroefd te zijn en boos over Trumps zelfverheerlijking terwijl hij voor een muur ter gedachtenis aan CIA-helden stond. Brennan: 'Trump moet zich schamen.' In zijn toespraak schepte de president ook op over zijn portretten in tijdschriften en de enorme mensenmassa's bij zijn inauguratie.



Bij de CIA werken volgens Trump 'fantastische mensen' en er zijn er maar weinig'het werk kunnen doen' dat de geheim agenten doen. Volgens Trump voelt niemand zo sterk als hij mee met de inlichtingendiensten en de CIA. Hij vertelde de CIA'ers dat die soms niet de ruggensteun kregen die ze wilden, maar dat hij heel erg achter de dienst staat.