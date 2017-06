Europol zoekt naar tips en plaatst details foto's kindermisbruik online

Kleine tips kunnen soms helpen om een zaak op te lossen, meent Europol. Een Nijntje-knuffel op de achtergrond van een foto, leidde de Amerikaanse politie in de zaak van Robert M. in 2010 bijvoorbeeld naar Nederland. De foto werd gedeeld door Interpol en de knuffel werd door agenten herkend als Nederlands, waarna het balletje ging rollen. Onlangs werden volgens Interpol nog twee kinderen ge√Įdentificeerd naar aanleiding van etenswaren en vuilcontainers op de achtergrond.



Op de website van Europol zijn twintig foto's gepubliceerd, afkomstig uit verschillende Europese onderzoeken. Volgens Europol zijn de afbeeldingen onderdeel van lopende onderzoeken waar geen schot in zit. Alle andere beschikbare onderzoeksmethoden zijn geprobeerd, maar hebben nog niet geleid tot de vondst van de kinderen in kwestie.



Bescherming slachtoffers

Het enkel delen van details - bijvoorbeeld een stukje behang in tegenstelling tot een hele kamer - beschermt de slachtoffers, aldus Europol. Een uitgebreider beeld wordt door een dader veel makkelijker herkend. Dit kan het misbruikte kind in gevaar brengen.



Mensen die iets herkennen, kunnen op de foto in kwestie klikken en direct informatie met Europol delen. Dit kan anoniem. De politieorganisatie heeft vooral interesse in informatie over de locatie waar de beelden geschoten zijn. De twintig afbeeldingen die nu online staan, worden na enige tijd verwisseld met nieuwe beelden.