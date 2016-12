Europese veiligheidsorganisatie OVSE slachtoffer van grote cyberaanval

Andersoortig Russisch internetactivisme leidde woensdag in Tsjechië tot de oprichting van een overheidsdienst die 'nepnieuws' wil tegengaan. Doel is buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen van volgend jaar te voorkomen. In Tsjechië verspreidt een veertigtal websites samenzweringstheorieën en nepverhalen over onder meer migranten. De Tsjechische regering ziet de hand van het Kremlin achter deze sites en vreest de gevolgen voor het democratisch bestel.



De OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) die ruim drieduizend medewerkers telt, is vooral bekend vanwege haar waarnemende rol bij verkiezingen, maar ziet ook toe op de naleving van de 'Minsk-akkoorden' waarin het staakt-het-vuren tussen Rusland en de Oekraïne is vastgelegd. Rusland, dat zelf net als de VS lid van de organisatie is, heeft daarom belang bij inzicht in de interne gang van zaken. De OVSE probeert in deze tijden van oplopende spanningen tussen Oost en West zo neutraal mogelijk te opereren.