Europese Commissie pleit voor aanpak harde kanten van globalisering; 'Anders keert burger zich af van EU'

Lidstaten profiteren van vrijhandel

Burgers zien hun regeringen als onwillig of onmachtig om globalisering zo vorm te geven dat iedereen er baat bij heeft In een nota van de Europese Commissie

In haar nota stelt de Commissie dat lidstaten profiteren van de wereldwijde vrijhandel. De helft van het inkomen wordt anno 2017 verdiend met handel, begin jaren zeventig was dat 20 procent. 'De meeste producten worden niet langer in één land gemaakt maar zijn made in the world', concludeert de Commissie. Bedrijven, ook het midden- en kleinbedrijf, profiteren van de im- en export en de consument heeft meer keuze voor minder geld.



Maakt globalisering landen rijker, de verdeling van de lasten en de lusten is onevenwichtig. Het zijn vooral laagbetaalde banen die verdwijnen; de lonen in specifieke sectoren (transport, bouw) staan onder druk; multinationals profiteren optimaal van de mazen in de belastingwetgeving; en de komst van buitenlandse werknemers leidt in sommige steden tot sociale spanningen. 'Burgers zijn bezorgd omdat ze de invloed op hun toekomst verliezen en voelen dat hun kinderen slechter af zijn dan zijzelf. Ze zien hun regeringen als onwillig of onmachtig om globalisering zo vorm te geven dat iedereen er baat bij heeft', aldus de Commissie.