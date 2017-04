Europees geduld met Erdogan raakt gauw op: EU-lidmaatschap verder uit zicht

Minister Koenders en zijn EU-collega's zullen eind deze week voorzichtiger zijn. Hoezeer ze ook verafschuwen wat er in Turkije gebeurt, ze beseffen welke belangen op het spel staan. Turkije is onmisbaar als bondgenoot bij het indammen van de migratiestroom; in de strijd tegen terrorisme; in het front tegen het Syrische Assad-regime; en als NAVO-partner. Zo'n partner hard tegen het hoofd stoten heeft consequenties. 'Dat is de echte vraag die voorligt', zei de leider van de Europese Conservatieven: 'Is de EU bereid die consequenties te aanvaarden?'



Hahn vermeed woensdag het woord EU-lidmaatschap. 'Het is tijd voor een open en vriendelijke discussie met Turkije over onze toekomstige relatie', zei hij bij aanvang van het debat. Ter afsluiting riep hij iedereen op het hoofd koel te houden en te zoeken naar 'nieuwe overeenkomsten en constructies'. 'Hoe dan ook moeten we weg van de voor iedereen frustrerende status quo'.



In de wandelgangen wordt volop gespeculeerd over een EU-Turkijetop op 25 mei in Brussel met EU-president Tusk, Commissievoorzitter Juncker en Erdogan. 'Niet uitgesloten, maar nog niet bevestigd', laat Tusk weten.