Europa en China vullen Amerikaans klimaatvacuüm, Trump neemt vandaag besluit

Op de valreep Trump beïnvloeden

Verschillende media meldden woensdag op basis van anonieme bronnen in het Witte Huis dat Trump zijn beslissing al zou hebben genomen. Maar dat was nog voordat hij met minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson had gesproken. Tillerson, voormalig baas van oliemaatschappij ExxonMobil, is een van de kabinetsleden die vindt dat Amerika in 'Parijs' moet blijven.



De anonieme bronnen in het Witte Huis kunnen uit twee kampen komen, die beide op de valreep de president proberen te beïnvloeden. Aan de ene kant staat het pro-Parijskamp van Tillerson, waartoe ook Trumps dochter Ivanka, schoonzoon Jared Kushner en zijn economisch adviseur Gary Cohn behoren. Zij mobiliseerden externe medestanders om Trump in het klimaatakkoord te houden. Onder andere Elon Musk van elektrische-autofabrikant Tesla meldde zich woensdagmiddag op Twitter, om te zeggen dat hij er 'alles aan had gedaan' om de president over te halen.



Aan de andere kant staat het anti-Parijskamp van isolationistische adviseurs Stephen Bannon en andere voorvechters van America First. Het lek kan ook uit deze hoek komen: het motief zou dan zijn geweest om de president voor een voldongen feit te zetten.



Bannon leek tot vorige maand de strijd van Kushner te verliezen, met als belangrijkste nederlaag zijn degradatie uit de nationale veiligheidsraad. Maar de laatste weken is zijn ster weer rijzende. Dat Kushner een geheim communicatiekanaal met Rusland wilde opzetten (of het feit dat dat uitgekomen is), is hem volgens The New York Times door zijn schoonvader niet in dank afgenomen.