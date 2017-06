Euroministers en IMF bezweren met 8,5 miljard op de valreep nieuwe Griekse crisis

De miljardenuitbetaling - de achtste tranche van de noodlening van 86 miljard die de eurolanden in augustus 2015 aan Griekenland toezegde - is deel van een breder akkoord dat de financiënministers met hun Griekse collega Tsakalotos bereikten. Dat akkoord voorziet verder in schuldverlichting voor Griekenland vanaf 2019 en de belofte van Athene de begroting tot zeker 2060 op orde te houden. IMF-baas Lagarde kondigde aan dat onder deze voorwaarden het fonds betrokken blijft bij de financiële noodhulp voor Griekenland. De IMF-bijdrage is echter bescheiden: maximaal 1,8 miljard euro.



Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem sprak na afloop van het overleg met zijn collega's over een 'grote stap voorwaarts' voor Griekenland. 'We kunnen ons nu toeleggen op een nieuwe fase, die waar Griekenland financieel weer op eigen benen komt te staan.' Tsakalotos sloot zich daarbij aan. 'Er is eindelijk licht aan het eind van de tunnel.'



Europees Commissaris Moscovici (Economische en Financiële Zaken) prees 'de moed' van de Griekse burgers en regering. 'Dit is een belofte van hoop. De pagina van saneren wordt omgeslagen.'

Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel Griekse minister Tsakalotos