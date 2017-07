EU wil harder optreden tegen organisaties die migranten uit zee redden

De reddingsschepen voor de Libische kust zijn 'ongewild deel van het systeem'



Voor de Libische kust zijn veel particuliere reddingsschepen actief. Ze vissen duizenden migranten uit zee. Maar helpen ze de smokkelaars hier niet mee? Lees hier verder.

Italië en andere EU-landen stellen dat de werkwijze van de vluchtelingenorganisaties ertoe leidt dat mensensmokkelaars hun klanten in steeds wrakkere bootjes de zee op sturen met brandstof voor een paar mijl. Dit jaar zijn er al ruim 2000 migranten verdronken in de Middellandse Zee.



Behalve een verbod op het binnenvaren van de Libische wateren, eisen de Italianen dat de vluchtelingenorganisaties openheid geven wie hun zoek- en reddingsacties in de Middellandse Zee financieren. Dat moet vermoedens over te innige banden tussen de smokkelaars en de organisaties ontzenuwen. Ook wil Rome dat er een Italiaanse of Europese officier meevaart met de vrijwilligersboten. Dat moet voorkomen dat mensensmokkelaars er vandoor gaan na aflevering van hun clientèle.



EU-diplomaten verwachten dat de ministers donderdag de gedragscode zullen steunen. Achter de schermen dreigt Italië dat anders de boten van de vluchtelingenorganisaties niet meer in Italiaanse havens mogen aanmeren. In dat geval zijn die organisaties gedwongen de migranten in andere landen aan wal te zetten, een mogelijkheid waar Frankrijk en Spanje al een hard 'nee' tegen hebben uitgesproken.



