EU vreest vertraging en frustratie in Brexitonderhandelingen door wankele positie May

Eerst een regering

Wat May wil is ons nog steeds een raadsel. Eerst moet Londen nu een regering krijgen Brusselse diplomaat

De verzekering van May vrijdagmiddag, na haar bezoek aan de koningin, dat ze conform haar eerdere belofte over tien dagen de onderhandelingen in Brussel wil beginnen, werd in Brussel dan ook met de nodige scepsis ontvangen. 'Wat is haar plan? Wat zijn haar eisen? Wat is haar mandaat? Wie is haar onderhandelaar? Laat ze dat eerst maar eens duidelijk maken', reageerde een diplomaat.



Een collega voegde eraan toe dat de eerste afspraak een 'gesprek over de gesprekken' zal zijn: over de agenda, de tafelschikking en de beschikbare tolken. 'Daarna begint het pas, dan gaat het over behoud van de rechten van de miljoenen EU-burgers die nu in Groot-Brittannië wonen en de Britten op het vasteland; over de rekening van de scheiding. Dan moet je een doel en een strategie hebben. Maar wat May wil is ons nog steeds een raadsel. En helderheid daarover laat vermoedelijk nu nog langer op zich wachten. Eerst moet Londen nu een regering krijgen.'