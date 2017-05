EU hoopt met akkoord over schuldenverlichting punt te zetten achter Griekse crisis

Kwijtschelden is geen optie

Schulden kwijtschelden stuit op een hard veto van Nederland, Duitsland en Oostenrijk

Tweede moeilijke discussie is die over schuldverlichting voor Griekenland, dat met een staatsschuld van 178 procent (ruim drie keer het toegestane EU-maximum) de absolute koploper van de eurozone is. Van schulden kwijtschelden is geen sprake, dat stuit op een hard veto van Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Maar (nog) langere looptijden van de reeds verstrekte leningen en een nog iets lagere rente - vorig jaar mei in principe aan Athene toegezegd - moeten vanavond nader worden ingevuld en vastgepind.



Of het IMF alsnog meedoet aan de derde noodlening voor Griekenland (86 miljard euro, besloten in 2015), hangt af van de uitkomst van de schuld- en overschotdiscussie. Het IMF vindt dat Griekenland economisch kapot wordt gesaneerd en dat de eurolanden ruimhartig de Griekse schulden moeten afschrijven. Deelname van het IMF aan het Griekse programma is vooral van politiek belang: Nederland en Duitsland zien het IMF als de waakhond tegen een lankmoedige Europese Commissie. Financieel is de bijdrage van het fonds in Washington niet nodig. Het zou om een paar miljard euro gaan, terwijl nu al vaststaat dat Griekenland de laatste noodlening niet helemaal zal gebruiken.