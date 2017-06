EU-burgers mogen van May na Brexit blijven, maar haar voorstel stuit op weerstand

Vager voorstel

De Europese Unie kwam vorige maand al met een vergelijkbaar aanbod voor in de EU woonachtige Britten, maar dat aanbod was veel gedetailleerder. Bovendien wil de EU dat er niet getornd wordt aan rechten die zijn opgebouwd tot de dag van het Britse vertrek uit de Unie (vermoedelijk 30 maart 2019). May is daar in haar voorstel veel vager over, ze heeft het over een datum tussen 2017 en 2019.



Grootste steen des aanstoots voor de EU is dat May het Europees Hof niet eens noemt. Londen wil dat de Britse 'zeer gerespecteerde' rechters toezien op naleving van de rechten van de burgers. Londen heeft steeds gezegd dat het de controle op de migratie terug wil, dus af van het Europees Hof. Voor de EU is dit vooralsnog niet acceptabel.



Afgelopen maandag was de eerste onderhandelingsronde tussen Barnier en zijn Britse tegenvoeter Davis. Daarin werd vooral over de agenda en de werkwijze gesproken. Barnier maakte toen duidelijk dat de EU geen reden ziet voor concessies. De volgende onderhandelingsronde is op 17 juli gepland.



