Ethische waakhond VS waarschuwt: belangenconflicten blijven mogelijk ondanks Trumps exit

Verstandig

Hoe groot het gevaar is van belangenverstrengeling, blijkt uit de aanvragen die Trump heeft ingediend in China om zijn merknaam te beschermen. Het gaat om zeker 45 die, als ze later dit jaar worden toegekend, miljoenen kunnen opleveren. Het gaat onder andere om de naam 'Trump', 'Donald Trump' en zijn naam in het Chinees. De meeste aanvragen werden door Trump ingediend in april vorig jaar.



De aanvragen zijn pikant omdat Trump China regelmatig bekritiseert. Zal Trump, als president, in zijn opstelling tegenover China rekening gaan houden met de zakenbelangen van zijn familiebedrijf die op het spel staan vanwege zijn beleid? Shaub erkent dat Trump niet wettelijk verplicht is om volledig afstand te nemen van zijn zakelijke belangen, maar volgens hem is dat wel gebruikelijk en verstandig. 'Hij zal een sterkere president zijn en een grotere kans van slagen hebben', aldus Shaub.



Toekomstige ministers zijn wél wettelijk verplicht om volledig uit zaken te stappen. 'Zou een president zichzelf aan een lagere standaard moeten houden dan de mensen die hij benoemt?', vroeg Shaub retorisch. Trump kan zijn vermogen volgens hem beter onderbrengen in een zogeheten 'blind trust'. Deze moet dan beheerd worden door een onafhankelijk persoon, zoals de afgelopen decennia ook is gebeurd bij voorgaande presidenten.



Als Trump dit doet, heeft hij geen enkele zeggenschap meer over zijn vermogen en wordt hij ook niet op de hoogte gehouden. Maar met zijn twee zoons als bestuurders is de constructie waar Trump nu voor kiest 'niet eens halfblind', zei Shaub.