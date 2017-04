Escalatie dreigt om Gibraltar: is de Britse boosheid gerechtvaardigd?

Is de Britse boosheid gerechtvaardigd?

De paragraaf over het Spaanse veto was immers overbodig en had dus niet in het ontwerpmandaat gehoeven

Inhoudelijk niet. De gewraakte paragraaf 22 is een open deur: niet alleen Spanje heeft een veto over de toekomstige handelsrelatie met Groot-Brittannië maar alle lidstaten en zelfs alle nationale en regionale parlementen. Handelsakkoorden zoals met Groot-Brittannië zijn wat in Brussel 'gemengde akkoorden ' worden genoemd: ze hebben betrekking op zaken die de nauw afgebakende bevoegdheden van de EU te boven gaan en vereisen daarom unanieme instemming van de lidstaten én ratificatie door de parlementen. Daar is niets nieuws aan, hetzelfde is het geval bij het handelsverdrag met Canada (CETA).



Politiek gezien is de Britse boosheid wel te begrijpen. De paragraaf over het Spaanse veto was immers overbodig en had dus niet in het ontwerpmandaat gehoeven. Dat de zin er toch in staat, komt door politieke druk van de Spaanse premier Rajoy en zijn entourage op EU-president Tusk en zijn team. Madrid wilde deze provocatieve paragraaf in de tekst als waarschuwing naar de Britten. Tusk is volgens betrokkenen geadviseerd niet toe te geven, uit vrees voor een rel en sfeerbederf aan de vooravond van de toch al zeer moeilijke Brexitonderhandelingen. Dat Tusk niettemin Rajoy zijn zin gaf, verklaren Brusselse diplomaten uit beider lidmaatschap van de Europese christen-democratische volkspartij.