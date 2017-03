Erdogan verwijt Merkel nu persoonlijk 'nazi-methoden'

Staatsgreep

Turkije heeft meerdere pogingen gedaan om ons ervan te overtuigen dat Fethullah Gülen verantwoordelijk is voor de mislukte staatsgreep, maar tevergeefs Bruno Kahl, hoofd BND

In de botsing tussen Berlijn en Ankara speelt ook de nasleep van de mislukte staatsgreep van vorige zomer een rol. Dit weekend uitte het hoofd van de Duitse inlichtingendienst (BND) Bruno Kahl in Der Spiegel zijn bedenkingen over de rol van de geestelijke Fethullah Gülen in de couppoging van afgelopen zomer. 'Turkije heeft geprobeerd ons op allerlei manieren ervan te overtuigen dat Gülen achter de couppoging zit, maar dat is tot dusver niet gelukt.'



Volgens Erdogan is dit het bewijs dat Duitsland het netwerk van de in de VS woonachtige Gülen steunt, in AKP-ogen een terroristische organisatie. Tienduizenden vermoedelijke gülenisten zijn sinds afgelopen zomer in het land opgepakt of ontslagen.



Hoewel Erdogan vanaf 2003 het land bestuurt, is hij sinds twee jaar president. Volgens het Turkse wetboek bekleedt hij daarmee een louter ceremoniële functie. Met de volksraadpleging wil Erdogan bewerkstelligen dat de president straks ook formeel de grote leider wordt. Het premierschap vervalt dan. Daarnaast vergroot hij zijn macht door beslissingen te kunnen doordrukken per presidentieel decreet.