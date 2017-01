Erdogan stap dichter bij uitbreiding van zijn macht

Vechtpartij

De gemoederen liepen vrijdag hoog op. Tussen vrouwelijke parlementariërs ontstond een vechtpartij nadat een van hen, de onafhankelijke parlementariër Aylin Nazliaka, zich uit protest tegen de plannen met handboeien had vastgemaakt aan de microfoon. Een poging van AKP-vrouwen haar los te maken, liep uit op een handgemeen met leden van de oppositie. Twee vrouwen moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen. Een invalide CHP-parlementariër zei aan haar haren over de grond te zijn gesleept.



President Erdogan heeft jaren aangestuurd op invoering van een presidentieel systeem. Volgens de nieuwe grondwet kan hij tot 2029 aanblijven, dus nog twee termijnen nadat zijn huidige termijn afloopt. Hij is staatshoofd sinds 2014. Voordien was hij dertien jaar premier.



Volgens de AKP is sterk leiderschap nodig om te voorkomen dat Turkije terugvalt in de politieke chaos die in het verleden vaak heerste onder wankele coalitieregeringen. Ook staat het land voor grote uitdagingen, met oorlog in buurland Syrië, de terreur van Islamitische Staat en een bijna-burgeroorlog in het Koerdische zuidoosten.