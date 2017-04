Erdogan claimt overwinning Turks referendum, oppositie eist hertelling

De oppositie eiste zondagavond direct al een hertelling van mogelijk 37 tot 60 procent van de stemmen omdat ze claimt dat de uitslagen zijn gemanipuleerd. Onder meer in het Koerdische zuidoosten van Turkije zouden burgers zijn geïntimideerd door toezichthoudende politieagenten. Onafhankelijke waarnemers, waaronder die van de Europese toezichthouder OSCE, zou zijn bij sommige bureaus de toegang zijn geweigerd.



De belangrijkste oppositiepartij CHP zei te betwijfelen of de uitkomst rechtsgeldig is nadat bekend was geworden dat de hoge kiesraad heeft besloten om ook niet afgestempelde stembiljetten toe te staan bij de telling. 'Als dit waar blijkt te zijn, dan zullen we de uitkomst aanvechten, zo heeft plaatsvervangend partijleider Bulent Tezcan gezegd. Ook de pro-Koerdische HDP weigert de uitslag te erkennen zolang de hoge kiesraad geen opheldering heeft gegeven.



Nadat rond 18.00 uur de helft van de stemmen waren geteld leek Erdogan nog op een ruime meerderheid van meer dan 56 procent af te stevenen, maar hij verloor zijn voorsprong in de grote steden. In Istanbul, Ankara en Izmir stemde een meerderheid tegen de machtsuitbreiding van de president. De AK Partij van Erdogan bejubelde niettemin de overwinning. 'Dit is de geboorte van een nieuw Turkije', zo zei minister Mevlut Cavusoglu van Buitenlandse Zaken.



'Wij stemmen voor het behoud van de erfenis van Atatürk' - de grondlegger van de seculiere republiek. 'Nee, dus', zei een stel vanmorgen toen ze hand in hand het stembureau in het centrum van Istanbul verlieten. Een ander echtpaar zei ja te stemmen. 'Wij zijn voor de herrijzenis van het Ottomaanse rijk. Bovendien zijn we tegen Europa- vooral tegen Duitsland en Nederland', voegde de man agressief toe.